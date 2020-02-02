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عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:43 م
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شريف اكرامي
شريف اكرامي
محمد الصو
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أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نهاية مسيرته مع الفريق ورحيله عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري، عقب تقديمه كل ما يملك في خدمة النادي.

وأكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء وعدم تجديد تعاقده موجهًا شكره لكل من ساعده.

وقال شريف إكرامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".

وأضاف حارس الأهلي: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع،و أتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك".

وتابع: " كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء".

واختتم: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

ويعد شريف إكرامي أحد ناشئين النادي الأهلي ، وخرج للاحتراف عبر بوابة فينورد الهولندي، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة الجونة، ثم يعود القلعة الحمراء حتى هذا الوقت.
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