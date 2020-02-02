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عبر "أبشر".. الجوازات تتيح خدمة تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، المواطنين والمقيمين، إلى الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة "أبشر"، خلال فترة تجربة الخدمة (90 يومًا) لمن لم يصدر له هوية مقيم من العمالة المنزلية.

وأكدت "الجوازات"، ضرورة توفر شروط استخدام الخدمة، وهي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وألا يكون العامل (المكفول) مسجلًّا كمتوفٍّ أو متغيّب عن العمل أو خارج المملكة، وسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يومًا أو أكثر.

وأشارت "الجوازات" إلى أن صاحب العمل، يمكنه تنفيذ هذه الخدمة بالدخول إلى منصة "أي، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية -خدمات المكفولين-، ثم الانتقال إلى خدمة "إصدار تأشيرة خروج نهائي" خلال فترة تجربة الخدمة.

وحثت "الجوازات" المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع على تفاصيل الخدمة وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الالكترونية المقدمة لهم دون مراجعة إدارات الجوازات.

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الكلمات المفتاحية

للعمالة المنزلية خروج تأشيرة السعودية، الجوازات أبشر

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