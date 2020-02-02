عبر "أبشر".. الجوازات تتيح خدمة تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

وأكدت "الجوازات"، ضرورة توفر شروط استخدام الخدمة، وهي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وألا يكون العامل (المكفول) مسجلًّا كمتوفٍّ أو متغيّب عن العمل أو خارج المملكة، وسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يومًا أو أكثر.

وأشارت "الجوازات" إلى أن صاحب العمل، يمكنه تنفيذ هذه الخدمة بالدخول إلى منصة "أي، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية -خدمات المكفولين-، ثم الانتقال إلى خدمة "إصدار تأشيرة خروج نهائي" خلال فترة تجربة الخدمة.

وحثت "الجوازات" المواطنين والمقيمين كافة على التسجيل والتفعيل في منصة "أبشر"؛ ليتمكنوا من الاطلاع على تفاصيل الخدمة وتنفيذ جميع خدمات الجوازات الالكترونية المقدمة لهم دون مراجعة إدارات الجوازات.