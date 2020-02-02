محمد حسن يوضح سبب انفعاله بسبب الفيسبوك

قدم محمد حسن لاعب فريق الزمالك اعتذاره للجهاز الفني عن واقعة موقع التواصل الاجتماعي الأخيرة والدخول في مشادة مع أحد المشجعين.



وأكد حسن للجهاز المعاون أن البعض يكون متحامل في الحكم عليه بشكل كبير وتوجيه انتقادات بصورة زائدة رغم أنه لم يحصل على فرصته بشكل كامل حتى الآن.



وشدد اللاعب على أنه يشعر بأن البعض ينتظر مشاركته من أجل الهجوم عليه وانتقاده من الأساس.



وتعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري.

