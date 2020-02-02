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عطل برابط نتيجة ثانية ثانوي.. و"التعليم": جار إصلاحه

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:24 م
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أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود عطل في الرابط الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي.


وقالت المصادر: إن الوزارة تعمل على إصلاحه الآن.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020-2019،  اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020. 


وأوضحت الوزارة، أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، غدًا الأحد.


وأشارت إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي، اليوم  الأحد بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالي، من هنا وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:


1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.


2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية، يتم إدخال "الكود".


3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

 

وأضافت الوزارة أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

عطل برابط نتيجة ثانية ثانوي.. و"التعليم": جار إصلاحه
عطل برابط نتيجة ثانية ثانوي.. و"التعليم": جار إصلاحه
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