برلماني يطالب بسرعة إنقاذ 100 أسرة في مساكن السكة الحديد





واختتم بأن الأهالي يسددون الأموال للهيئة بموجب إيصالات منتظمة ولم يتأخروا يوما، ومع ذلك قامت السكة الحديد باستصدار قرارا ببيع أراضي الأهالي المقيمين عليها لمستثمرين دون مراعاة للبعد الاجتماعي وحماية 100 أسرة من التشرد والضياع.



طالب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التدخل لإنقاذ 100 أسرة من المقيمين بمساكن السكة الحديد بنجع حمادي من التشرد، بعدما اتفقت هيئة السكة الحديد على بيع الأرض لمستثمر وهددت المواطنين بطردهم من مساكنهم خلال شهر.وأكد البرلماني، في بيان صحفي، ضرورة التحرك لإنقاذ أسر نجع حمادي وأطفالهم من الضياع خاصة أنهم مستقرين منذ عقود ولديهم أطفال في مراحل التعليم المختلفة بالمدارس وليس لهم سكن يأويهم.وشدد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لهم، قائلا إن هؤلاء المواطنين وأسرهم مقيمين على الأرض بموجب مستندات رسمية من هيئة السكة الحديد منذ 50 عاما.