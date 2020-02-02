Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يطالب بسرعة إنقاذ 100 أسرة في مساكن السكة الحديد

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:27 م
Advertisements
اللواء خالد خلف الله
اللواء خالد خلف الله
مارينا بشارة
Advertisements
طالب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة التدخل لإنقاذ 100 أسرة من المقيمين بمساكن السكة الحديد بنجع حمادي من التشرد، بعدما اتفقت هيئة السكة الحديد على بيع الأرض لمستثمر وهددت المواطنين بطردهم من مساكنهم خلال شهر.

وأكد البرلماني، في بيان صحفي، ضرورة التحرك لإنقاذ أسر نجع حمادي وأطفالهم من الضياع خاصة أنهم مستقرين منذ عقود ولديهم أطفال في مراحل التعليم المختلفة بالمدارس وليس لهم سكن يأويهم.

وشدد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية لهم، قائلا إن هؤلاء المواطنين وأسرهم مقيمين على الأرض بموجب مستندات رسمية من هيئة السكة الحديد منذ 50 عاما.

واختتم بأن الأهالي يسددون الأموال للهيئة بموجب إيصالات منتظمة ولم يتأخروا يوما، ومع ذلك قامت السكة الحديد باستصدار قرارا ببيع أراضي الأهالي المقيمين عليها لمستثمرين دون مراعاة للبعد الاجتماعي وحماية 100 أسرة من التشرد والضياع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علي عبد العال رئيس البرلمان برلماني النواب البرلمان أخبار البرلمان

أخبار تهمك

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ يوم

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

عاجل| بعد انتشار الكورونا في عدة دول.. كارثة جديدة تهدد الحياة بأفريقيا

منذ أقل من ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 21 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 20 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status