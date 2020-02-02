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"تلعب بالثلج".. نجوى كرم تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:26 م
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نجوى كرم
نجوى كرم
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو وسط الثلج وكانت مرتدية "جاكيت شتوي باللون البينك وبنطلون باللون الابيض ونضارة شمس وكان شعرها طويل مسندل".

وعلقت نجوى، على مقطع الفيديو قائلة:يا تلج يا طاير على جفاف الدني لو فيك تحكي للحبايب شو بني".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يا ثلج قلبي" وأضاف آخر"انتي أحلى طير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًأ:"شو حلو حبيبي شو حلو".

ويذكر أن نجوى كرم، تستعد لعرض برنامج "the voice senior"، وهو برنامج لاكتشاف مواهب كبار السن، وتشارك فيه كعضو لجنة تحكيم برفقة الفنان هاني شاكر وملحم زين وسمير سعيد.
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