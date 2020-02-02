Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن لــ "الفجر": الأجهزة القضائية الواقعة بيد الحوثي باطل.. وهذه حقيقة وجود سجون سرية(حوار)

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:22 م
Advertisements
رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن مع محرر الفجر
رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن مع محرر الفجر
الشحات غريب
Advertisements
◄لا توجود أي سجون سرية بعدن
◄ الأجهزة القضائية الواقعة تحت سلطة الحوثي غير شرعية
◄سلطة الحوثي ما هي إلا سلطة انقلابية وهي باطل
◄ قضايا المخدرات تأتي الترتيب الثاني بعد قضايا الإرهاب

كشف رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن القاضي "محمد علي صالح الناخبي"، بأن مليشيا الحوثي قامت بتشكيل نيابة جزائية، وهذه الأجهزة القضائية الواقعة تحت سلطة الحوثي غير شرعية، والعالم كله لا يعترف بها لأنها قامت بالانقلاب على رئيس الدولة، وصدر عنها أحكام قضاء منها اعدام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي أحكام صادرة من سلطة غير شرعية، فانت تتعامل مع مجتمع دولي، وسلطة الحوثي ما هي إلا سلطة انقلابية وهي باطل.

وأضاف في حوار خاص لــ "الفجر"  بأن إجمالي قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي بشكل عام 115 قضية، وكانت النسبة الأكبر هي قضايا الإرهاب، ثم قضايا المخدرات ب 28 قضية، وهذه القضايا تم رفعها للمحكمة في نفس العام، وبعضها جاءت متأخرة في شهر يناير.

وإليكم نص الحوار:

◄ ما هي ملابسات مقتل "قاسم الريمي"؟

إن مقتل قاسم الريمي أحد كبار عناصر  تنظيم القاعدة في اليمن، والذي كان محبوس في البحث الجنائي بعدن، فقد هرب مع مجموعة ومنهم الوحيشي وغيرهم، حتي سمعنا أمس عن مقتله، فهذه العناصر سلكت مسلك مغاير للنهج الديني القويم السليم والخروج عن الحكام عن اجماع الملسمين، فمقتله تصحيح واعطاء فرصة للأخرين بأن يصححوا من مسارهم، فالدين الإسلامي دين تسامح ودين رحمة.

◄ كيف أفسدت مليشيا الحوثي القضاء باليمن؟

كما تعلمون عندما دخلت مليشيات الحوثي إلي عمران في 7 يوليو 2014، ثم سقوط صنعاء 21 سبتمبر 2014، عملت هذه المليشيات المدعومة إيرانياً إلى اسقاط كثير من سلطات الدولة، ومحاصرة حتي رئيس الدولة الرئيس هادي عبدربه منصور، وحبس هو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، وتعطلت كثير من سلطات الدولة بما فيها القضاء، وسقوط المناطق بيد المليشيات وتمدد مليشيات الحوثي حتي وصل إلي عدن، والحديدة وتعز وإب حتي جاءت عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.

◄ ماذا عن حقيقة وجود سجون سرية بعدن؟

هذا الموضوع أثير داخياً، وأثارته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، مؤكداً بأنه لا توجود أي سجون سرية في مقرات التحالف العربي والواقع في منطقة البريقة، وبموجب هذا الأمر كلفني النائب العام بالنزول بمرافقة رئيس النيابة الجزائية بحضرموت،  واتضح بانه لا يوجد أي سجون سرية ، ولا توجد أي أدلة دامغة، كما نفت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً ما تردد من تقارير حول وجود سجون سرية تشهد عمليات تعذيب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، وقال نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع بأنه لا يوجد هناك أي دليل على ما يشاع عن سجون سرية.

◄ماذا عن قرارات مليشيات الحوثي بشأن الإعدامات التي تنفذها بشأن المواطنيين؟

مليشيا الحوثي قامت بتشكيل نيابة جزائية، وهذه الأجهزة القضائية الواقعة تحت سلطة الحوثي غير شرعية ، والعالم كله لا يعترف بها لأنها قامت بالانقلاب على رئيس الدولة، وصدر عنها أحكام قضاء منها إعدام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية وهي أحكام صادرة من سلطة غير شرعية، فأنت تتعامل مع مجتمع دولي، فسلطة الحوثي  ما هي إلا سلطة انقلابية وهي باطل، فهي أحكام من سلطة غير مختصة وهو في حكم العدم.

◄ ماذا عن إجمال قضايا المخدرات التي رفعت إلى النيابة الجزائية المتخصصة خلال العام الماضي؟

في العام الماضى اجمالي القضايا بشكل عام 115 قضية، وكانت النسبة الأكبر هي قضايا الإرهاب، ثم قضايا المخدرات ب 28 قضية، وهذه القضايا تم رفعها للمحكمة في نفس العام، وبعضها جاءت متأخرة في شهر يناير، وبالنسبة لاقتحام مقر مبني النيابة تم من قبل عناصر خارجة عن القانون في 27 أغسطس2019، خلال هذه الفترة استغل بعض الخارجون عن القانون باقتحام مقر النيابة الجزائية، ووجه النائب العام بشراء وتأسيس النيابة من جديد.

◄ ماذا عن قضايا الارهاب وتنظيم القاعدة باليمن؟

من اختصاص النيابة الجزائية التحقيق والتصرف في قضايا الإرهاب، وهي تشكل الجزء الاكبر من القضايا ، ويليها المخدرات، فقد باشرنا العمل في النيابة الجزائية من بعد الحرب في 28 سبتمبر 2017، ومن الفترة هذه حتي نهاية العام أي خلال شهرين وثلاثة أيام نظرنا في 254 قضية اجمالاً منها 222 إرهاب، أي في حدود أكثر من 90 %، وفي عام 2018 حققنا في 388 قضية، قضايا الإرهاب 262، أي في  حدود 67 %، فقد شكلت قضايا الإرهاب العام الماضى النسبة الأكبر، أي خلال هذه الفترة حققنا في 775 شكلك قضايا الإرهاب  69% تلتها قضايا المخدرات.

◄ حدثني حول ضبط مخدرات واحباط عمليات التهريب؟

كما وضحت بأن قضايا المخدرات تأتي الترتيب الثاني بعد قضايا الإرهاب، فقضايا المخدرات للأسف الشديد في ظل عدم وجود سلطة قوية، فكما تعلمون أننا في حالة حرب، وهذه العناصر الخارجة عن القانون تقوم باستغلال عدم وجود سلطة وأمن قوي، وتقوم بتهريب المخدرات، ويقوم بادخال كميات كبيرة من المخدرات فقد تم رصد بلغ 3761 كيلو جرام من مادة الحشيش القنب، و67 كم من مادة الهيرون، و37 شريط حبوب تم اتلافها وكميات أخرى سيتم اتلافها في القريب العاجل وهذه العناصر لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب، فالمخدرات تصيب المجتمع في مقتل وهم الشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عدن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بعدن اليمن الحوثيين اخبار اليمن إيران

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 21 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 19 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 20 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ يوم

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل| بعد انتشار الكورونا في عدة دول.. كارثة جديدة تهدد الحياة بأفريقيا

منذ أقل من ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 19 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

كارثة في كرداسة.. طالبان يذبحان طفلة بعد اغتصابها (التفاصيل الكاملة)

مطالب بتدخل دولي.. ردود أفعال واسعة حول أحكام الحوثيين بالإعدام لـ 30 مختطف

"المحامين اليمنية" تشكو من إرهاب مليشيا إيران الحوثية في صنعاء

750 ألف ريال تعويضا لمواطن ثبتت براءته بعد حبسه لأكثر من عام

إحالة مواطن رمى زوجته بمطرقة إلى المحكمة

النيابة العامة تحرك دعوي عاجلة ضد عاملة عنفت طفل داخل إحدى الحضانات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status