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فض إضراب 50 عاملا بالبدرشين.. و10% زيادة على الأجر الشامل

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:21 م
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالجيزة، من فض إضراب 50 عاملا من إجمالي 100 عامل بشركة قنديل التجارية بالبدرشين بمحافظة الجيزة، بعد أن انتقل مدير المديرية، لمقر الشركة وتفاوض مع إدارتها، وحصل العمال على مطالبهم المشروعة.


وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر توجيهاته لمدير المديرية محمد عيسى، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.


وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين: إن الوزارة تلقت من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة واعتمد مجلس إدارتها الحد الأدنى لإجمالي الأجر 2000 جنيه، وبالنسبة للتأمين الصحي لكل من هو أقل من 2500 جنيه يكون الاشتراك 50 جنيها، والزيادة السنوية بنسبة 10% من الأجر الشامل، وبدل الوجبة 20 جنيها، واحتساب أجر ساعات العمل الإضافية النهارية الليلية طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 سنة 2003.


وقدم الوزير الشكر، لطرفي العمل والإنتاج، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

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