الصحة العالمية: دولة وحيدة بالشرق الأوسط سجلت إصابات بكورونا

أكدت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بدول شرق المتوسط كإقليم، والدولة الوحيدة التي تم تسجيل حالات بها هي الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تسجيل 5 حالات إصابة بها.





وأشارت داليا السمهوري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تواصل دائم مع الدول لتعزيز الجهود المبذولة والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن هناك حالة خوف وقلق بين الناس من هذا الفيروس، وهناك تضخيم إعلامي أكثر من اللازم.



