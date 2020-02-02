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الصحة العالمية: دولة وحيدة بالشرق الأوسط سجلت إصابات بكورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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أكدت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بدول شرق المتوسط كإقليم، والدولة الوحيدة التي تم تسجيل حالات بها هي الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تسجيل 5 حالات إصابة بها. 

وأشارت داليا السمهوري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هناك تواصل دائم مع الدول لتعزيز الجهود المبذولة والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن هناك حالة خوف وقلق بين الناس من هذا الفيروس، وهناك تضخيم إعلامي أكثر من اللازم. 

وتابعت مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية في المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في دولة الصين، وحالات قليلة تم تسجيلها في نحو 24 دولة على مستوى العالم، منوهة بأن نسبة الوفيات بين الإصابات بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة 2%، مؤكدة أن فيروس كورونا جديد ولم يتم اكتشاف مصل لعلاجه بعد. 
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لمواجهة فيروس كورونا فيروس جديد فيروس الكورونا الإمارات

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