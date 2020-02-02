رسالة حب من ياسمين رئيس لزوجها في عيد ميلاده

نشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، صورة جديدة لها برفقة زوجها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين، خلال الصورة مرتدية"تيشرت باللوت الرصاصي وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرزت إطلالتها بنضارة شمس واكسسوارات هادئة"، وظهر هادي، مرتدي "تيشرت باللون الابيض ونضارة شمس".



وعلقت رئيس، على الصورة قائلة:"عيد ميلاد سعيد يا ابي دودي انا احبك".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمرين" وأضاف آخر كل سنة وهو طيب ومع بعض".



ويذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، فيلم "لص بغداد"، الذي تدور احداثة في إطار أكشن، وشارك في البطولة محمد امام ومحمد عبد الرحمن وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وامينة خليل وأحمد العوضي.