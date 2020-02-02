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في"الأسانسير".. سيلفي أحمد حلمي في أحدث ظهور له

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:31 م
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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مازح الفنان أحمد حلمي جمهورة بصورة جديدة له، ألتقطها بوضعية السيلفي في مرأة الاسانسير من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفق تعليقا على الصورة قائلاً:"علي فكره انا لا طالع ولا نازل. انا بصور وخارج".

وتفاعل معه جمهوره ومتابعية الذين مازحوة هم أيضاً قائلين له "انت تعمل اللي انت عايزة".


يشار إلى أن أحمد حلمى يعمل حلياً فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، وهو مختلف عما قدمه قبل ذلك.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق نجاحاً كبيراً حيث حقق أكثر من 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، والكثير أيضاً من الفنانين، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.
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