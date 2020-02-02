عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الاتصالات" تروج لمبادرات ومشروعات التنمية المستدامة

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
رحبت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية رحلة المغامر المصري علي عبده التي يجوب فيها كافة محافظات مصر بدراجة كهربائية في رحلة تعد هي الأطول في العالم وتستغرق مائة يوم تبدأ من معبد أبو سمبل في 22 فبراير المقبل، تزامناً مع المواعد السنوي لتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وتنتهي في الأول من يونيو 2020 عند أهرامات الجيزة، يجوب الرحالة خلالها 75 مدينة في جميع محافظات مصر.


وتستهدف هذه الرحلة الترويج لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث من المقرر أن تكون الرحلة داعمة لعدد من قضايا التنمية المجتمعية، والتي يأتي على رأسها المشاركة في بناء الإنسان المصري.

ويلتقي هدف الرحلة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التحول نحو المجتمع الرقمي وبناء مصر الرقمية والتي تتم من خلال عدة محاور منها تطوير المحتوى الثقافي الرقمي المصري، ومن هنا يسعى المغامر المصري من خلال رحلته إلى أن يكون لمصر هوية رقمية بشكل محترف عن طريق توثيق زياراته إلى المعالم التاريخية والأنشطة الصناعية والمبادرات القومية المنفذة في المحافظات، وإبراز قصص النجاح المتميزة للعالم في شكل معلومات موثقة عن أماكن الصناعات التراثية والحرف اليدوية التي تشتهر بها كل محافظة ومنطقة، الأمر الذي من شأنه توثيق التراث الحضاري والتاريخي والسياحي لمصر بهدف نشر الثقافة والمعرفة بهذا التراث.


وأثناء الرحلة سوف يتم تسليط الضوء على عدد من المبادرات والمشروعات التي تقدمها الوزارة والتي ترتكز على تنمية المهارات الرقمية لأفراد المجتمع من خلال دعم الإبداع والابتكار والاهتمام بتدريب وبناء الكوادر البشرية، وتحفيز ريادة الأعمال ومنها على سبيل المثال مشروع التشخيص عن بعد، ومبادرة (قدوة- تك) لتمكين المرأة المصرية، حيث سيتم الترويج لتلك المشروعات خلال محطات الرحلة في المحافظات المختلفة، ما يؤدي إلى أن تحقق تلك المبادرات أهدافها بصورة أكبر وأكثر فعالية وتأثير عن طريق وصولها إلى قطاع عريض من أفراد المجتمع.


تأتي هذه الرعاية ضمن الدعم المستمر الذي توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبنى ورعاية الأفكار الابتكارية للمواهب الشابة وتطويعها للمساهمة في خدمة قضايا التنمية الشاملة.

Advertisements

أخبار تهمك

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 18 ساعة

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 20 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 23 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ يوم

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 19 ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 19 ساعة

كول كورة Fiorentina بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مشاهدة مباراة يوفنتوس bein sport كورة لايف مجانا اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status