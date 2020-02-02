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لايف stream مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الاحد 02/02/2020 في الدوري الاسباني كورة ستار يوتيوب

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:43 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي يلتقي اليوم العملاق الكاتالوني "البرسا" مع نادي "ليفانتي" فى إطار الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا" ويعد العملاق الكتالوني هو الاقوي فى هذا المباراة لما يمثله تاريخ الفرق فى البطولات التي حصدها على مدى تاريخه الكروي الساحر يدخل برشلونة هذا المباراة مرفوع الرأس لتصدره المركزي الثاني فى الدوري برصيد 43 نقطة ويفصله عن الريال المتصدر للترتيب حتى الآن 5 نقاط فقط حيث يتربع النادي الملكي على رأس الترتيب برصيد 49 نقطة لذا يسعى "البرسا" إلى تحقيق الفوز ليقترب من الصدارة.
مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر

يلتقي البرسا اليوم الأحد مع نادي ليفانتي فى الأسبوع الـ22 من الليجا ويحتل البرسا المركزي الثاني برصيد 45 نقطة ومن 21 مباراة حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 4 مباريات وخسر 4 مباريات ويعد هو المنافس الأقوى فى هذا المباراة , بينما يحتل فريق ليفانتي المركزي الـ 13 فى الدوري برصيد 26 نقطة ومن 21 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 11 مباراة لذا هو الطرف الأضعف في هذا المواجهة الشرسة الليلة.
التشكيلة المتوقعة للبارسا اليوم

فى حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

فى خط الدفاع: جوردي ألبا – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – سيرجي روبيرتو.

فى خط الوسط: فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – آر تور ميلو.

فى خط الهجوم: انطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.
موعد المباراة والقنوات الناقلة


تنطلق المباراة اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة 10 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وستقوم قناة "بي أن سبورت 3" "Bein sport HD3" يعرض بث مباشر لأحداث المباراة بصوت المعلق "يوسف سيف".

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