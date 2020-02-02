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يلا شوت barca مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي يلا شوت new بث مباشر مباراة برشلونة اليوم kora hd

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:42 م
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بوابة الفجر
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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في بث مباشر ضمن مباريات الدوري الاسبانى للمحترفين حيث نتابع مشاهدة مباريات اليوم في الليجا الاسبانى يلا كورة مباشر حيث يلتقى الفريقين على ملعب الكامب نو في منافسات الاسبوع ال22 من الدورى الاسباني، ونرصد اللقاء من خلال موقع كورة أون.

 

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي
يلا كورة مباشر مباراة اليوم بين فريق برشلونة ضد فريق ليفانتي في نقل مباشر من خلال موقع كورة اون ومشاهدة مباريات اليوم في مواجهات الجولة الثانية والعشرون من اياب الدوري الاسبانى للمحترفين ونتابع مباراة البارسا مع ليفانتي في توقيت الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم
يلا كورة مباشر مباراة برشلونة اليوم ضمن منافسات الدورى الاسبانى للمحترفين حيث يتواجد في الترتيب الثانى في جدول الليجا ويمتلك عدد 43 نقطة ونتابع في بث مباشر مباريات اليوم في البطولة الاسبانية عبر موقع كورة أون .

يدخل فريق ليفانتي اللقاء وهو يحتل الترتيب ال13 ولديه عدد 26 نقطة ونتابع مباراة اليوم من خلال موقع كورة أون .

بطولة دورى المحترفين الاسبانى
مباراة برشلونة ضد ليفانتي
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 11:00 مساء بتوقيت فى السعودية

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