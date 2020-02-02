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ارتفاع مؤشر البحرين بنسبة 0.12% خلال تعاملات اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات والتأمين والفنادق والسياحة.
 
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 24% مدفوعا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 10%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 12.11% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.71%.
 
كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.57% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.85%.
 
 
 
 
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