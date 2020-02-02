تراجع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.08% في ختام تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 1.08% خاسرا 89.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8157.51 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.46% خاسرا 107.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7224.95 نقطة.









وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.5 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 36 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.





وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.45%.