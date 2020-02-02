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66.3 مليار فائض الإمارات خلال 9 أشهر
الأحد 02/فبراير/2020 - 03:12 م
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية اليوم نقلا عن بيانات حكومية أن الإمارات حققت فائضا قيمته 66.3 مليار درهم (18.05 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من 2019.
ويزيد الفائض بقليل عن 2018 الذي حقق فيه البلد فائضا قيمته 66 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من العام.
وذكرت الوكالة أن الإيرادات بلغت 359.2 مليار درهم فيما بلغت القيمة الإجمالية للمصروفات 292.9 مليار درهم، وزادت المصروفات 4.2 % في الشهور التسعة الأولى من 2019 على أساس سنوي.
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