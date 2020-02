رانيا فريد شوقي:"أحنا في بلد الفرص الضائعة" (فيديو)

View this post on Instagram

الفنانة #رانيا_فريد_شوقي تطالب بمتحف يضم تماثيل كبار الفنانين في مئوية والدها الراحل بحضور #سمير_صبري #عبير_فريد_شوقي والمزيد #على_أوان #تلفزيون_دبي #TheInsiderAR #TheInsider @rania_farid_shawky @dubaitv @onawaan