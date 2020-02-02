رانيا فريد شوقي:"أحنا في بلد الفرص الضائعة" (فيديو)



وأردفت "أحنا بلد الفرص الضائعة ربنا ادانا حاجات كتير حلوة بس مابنعرفش نستغلها".



وتابعت كلامها عندما تسافرين بالخارج نذهب لمتحف"غريفان" لنري تماثيل الفنانين الذين رحلوا ولم نراهم أو نقوم بالتصوير بجانب الفنانين الذين نريد التصوير معهم، يجب أن يكون هناك أهتمام من المسئولين لكل الفنانين الكبار وليس فقط فريد شوقي.





وتشارك الفنانة رانيا فريد شوقي حاليا في تصوير مسلسلها "قوت القلوب" ، مع الفنانة ماجدة زكي، والفنان خالد زكي، وسهر الصايغ ومجموعة كبيرة من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج شركة سنرجي، وإخراج مجدي أبو عميرة.



الملك لير



وفى سياق أخر قد شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، مؤخرا في تقديم عرض مسرحية "الملك لير" بجوار بطل العرض، الفنان يحيى الفخراني.



"الملك لير" يشارك في بطولتها الفنان يحيى الفخراني،النجوم أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، ايمن الشيوي، ناصر سيف، حمادة شوشة، إخراج تامر كرم، ترجمة الدكتورة فاطمة موسى.



طالبت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن يكون هناك متحف يضم تماثيل لكبار الفنانين مثل متحف "غريفان" والذي يضم عدد كبير من فنانين العالموعبرت "رانيا" عن أستيائها في مئوية والداها الفنان الراحل فريد شوقي، خلال مقابلتها ببرنامج "ذا انسيدر" قائلة: "أننا في مشكلة كبيرة فانحن لدينا تاريخ للفنانين كثر ولا نعرف أن ندير ذلك أو نفعل شئ؟.