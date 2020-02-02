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تقرير أممي: باكستان كانت ضحية للإرهاب المنبثق من أفغانستان

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:56 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف فريق المراقبة التابع للجنة مجلس الأمن الدولي المشرفة على العقوبات المفروضة على تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، في تقرير، أن باكستان أيضًا كانت ضحية للإرهاب العابر للحدود المنبثق من أفغانستان.

كما أعرب التقرير الأممي عن قلقه إزاء نمو المنظمات الإرهابية في أفغانستان وتأثيرها على المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تايمز".

وقد أكدت باكستان باستمرار أن بعض العناصر الإرهابية كانت تستهدف باكستان من قواعدها في أفغانستان.

وأقر فريق المراقبة في التقرير، أيضًا، بأن تنظيم "داعش" المتمركز في أفغانستان
يهدد باكستان.
 
يذكر على وجه التحديد أن حركة طالبان وجماعة الأحرار تهاجمان بانتظام المراكز الحدودية الباكستانية من قواعدهما في أفغانستان.

وتقول المصادر الدبلوماسية، إن حقيقة عدم وجود إشارة سلبية عن باكستان في التقرير هي شهادة على الاعتراف الدولي الواسع بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها قوات الأمن الباكستانية ضد الإرهاب.

وقد برأت محكمة لمكافحة الإرهاب في لاهور وأمرت بالإفراج عن 42 مسيحيًا، كانوا قد سُجنوا في السابق بسبب أعمال شغب بعد تفجير كنيستين في أكبر حي مسيحي في باكستان في عام 2015.

وأفادت جماعة مراقبة المسيحية الدولية للاضطهاد، أن هذا الحكم قد تم التوصل إليه هذا الأسبوع بعد أن تم الاتفاق على مستوطنات مع عائلتي رجلين مسلمين قُتلا بصورة غير مشروعة على أيدي مثيري الشغب.

كما نشأت أعمال الشغب عن تفجير إرهابي لكنيستين في حي يوهاناباد المسيحي، الواقع في لاهور، حيث قتل 15 شخصًا في التفجيرات، من بينهم 11 مسيحيًا وأربعة مسلمين.

وردًا على ذلك، قام المسيحيون المحليون بأعمال شغب تم فيها قتل رجلين مسلمين يشتبه في مشاركتهما في التفجيرات.

وفي الأيام التالية، شنت الشرطة عدة غارات في المنطقة، واعتقلت حوالي 500 شخص، كما حكمت محكمة لمكافحة الأرهاب، على 42 مسيحيًا بتهمة الإرهاب، بينما قيل إن مهاجمي الكنيسة لم يعاقبوا.

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