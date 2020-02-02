تشكيلة آرسنال الرسمية أمام بيرنلي.. مشاهدة مباراة آرسنال وبيرنلي بث مباشر

أعلن ميكيل ارتيتا المدير الفني لفريق ارسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيليرين - ديفيد لويز - موستافي - ساكا.

خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود اوزيل.

خط الهجوم : مارتينيلي - اوباميانج - لاكازيت.





وكان فريق أرسنال قد تعادل في الجولة الماضية مع فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في ديربي لندن.



