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تسلسل زمني.. ماذا فعل كورونا بالعالم خلال شهرين من ظهوره؟

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:02 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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حالة طوارئ عالمية، سادت العالم خوفًا من عدوى فيروس كورونا، الذي أصبح مصدر قلق ورعب لكل دول العالم، ورغم ظهوره أوائل ديسمبر في وسط الصين إلا أن انتشاره كان كالنار في الهشيم فحسبما أفادت تقارير إعلامية فقد أصاب الفيروس 14.300 شخص على مدار شهرين من ظهوره.

وترصد لكم الفجر خلال التقرير التالي الخط الزمني لـ انتشار فيروس كورونا منذ أول ظهور له:

8 ديسمبر: ظهور أول حالة مصابة بـ أعراض كورونا بمدينة ووهان الصينية.

31 ديسمبر: وصول أول بلاغ لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا.

1 يناير: أغلقت السلطات الصينية سوق الأطعمة البحرية والحيوانات البرية فى مدينة ووهان، متوقعين أنها مصدر تفشي المرض.

7 يناير: توصل الأطباء بالصين إلى أن فيروس كورونا ينتمى لـ السلسلة الوبائية سارس.

9 يناير: تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا بمدينة ووهان.

20 يناير: انتقال الفيروس لمدينتى بكين وشينتشن.

23 يناير: إعلان حركة الطوارئ بمدينة ووهان الصينية ووقف الحركة داخل وخارج المدينة، الأمر الذي أثر بدوره على نحو 60 مليون شخص ما بين مقيمن بالمدينة ووافدين للعمل من المدن المجاورة.

28 يناير: وهنا بدأ يدق ناقوس الخطر، حيث أعلن ارتفاع عدد الوفيات بسبب وباء كوروبا ليصل لـ 100حالة.

30 يناير: بعد تفشي الفيروس بالصين، قررت منظمة الصحة العالمية إعلان حالة الطوارئ الدولية.

31 يناير: وهنا بدأ المرض اكثر إنتشاروأصبح مصدر رعب للجميع حيث أعلنت الصين وفاة 200 حالة مصابة بـ كورونا.

2 فبراير: أعلنت الفلبين وفاة أول حالة لديها بفيروس كورونا، فضلا عن تجاوز عدد الوفيات إجماليا لـ 300 حالة.
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الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس الكورونا حالة طوارئ دولية الصين

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