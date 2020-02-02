"مواقف عشوائية وباعة جائلين".. أهالي الهرم يستغيثوا بمحافظ ومدير أمن الجيزة "صور وفيديو"

على بعد 150 مترا من طريق المتحف المصري الكبير، ومدخل طريق مصر الاسكندرية الصحراوي حُولت هذة المنطقة التابعة لحي الهرم، لكتلة سيارات متزاحمة، ومواقف عشوائية، حاوطها باعة جائلين، تسببوا في زيادة الزحام والتكدسات المرورية، بعد إحتلالهم أرصفة الطريق.







أمبراطورية بلطجية المواقف العشوائية سعيد النمس ومحسن صلاح عبدالباسط، على حد قول أحد أهالي المنطقة، الذي قال أن مقالب القمامة، محاطة بالمنطقة، فضلا عن عربات الفول، والملابس والأحذية، والأكشاك الغير مرخصة، مشيرا إلى أن الزحام المروري بشارع الهرم يوميا، وقد يتسبب فى توقف حركة السيارات بالطريق لساعات عدة.





وطالب أهالي المنطقة بتدخل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بالتدخل لحل مشكلة المواقف العشوائية بالمنطقة، وتوفير موقف مخصص للسيارات، فضلا عن القضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة وخاصة بطريق ترعة المنصورية أمام قاعة أفراح لامور، المجاورة لقاعة مؤتمرات وزارة السياحة والفاصل بينها وبين المتحف المصري الكبير ما لا يزيذ عن 150 مترا، وذلك لعودة المظهر الجمالي للمنطقة مرة آخرى.