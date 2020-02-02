الاتحاد المصري للبلياردو يعلن تفاصيل بطولة الجمهورية للتسع كرات

أعلن الاتحاد المصري لألعاب البلياردو عن انطلاق بطولة الجمهورية للتسع كرات لسنة 2019/2020 بنادي القطامية وذلك بحضور عمرو الخرادلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للبلياردو.





وستقام البطولة ابتداء من يوم الإثنين المقبل وتستمر لمدة أسبوع بداخل أحدث صالة بلياردو تم افتتاحها بداخل النادي.





وكشف الاتحاد عن الأندية واللاعبين المشاركين في البطولة وأبرزهم البطل المصري وائل طلعت بطل الجمهورية في لعبة السنوكر والذي حطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس العالمية عام 2014، واللاعبين محمد نور بطل الجمهورية وممثل مصر عربيا العام الماضي وفادي حمودة الحاصل على المركز الثالث عربياً وعلاء السعيد وجورج حنا وعمرو رشاد وغيرهم.





كما يشارك في البطولة العديد من الأندية مثل نادى الصيد وهليوبليس والشرقية للدخان والأهلي والزمالك ونوادي أخرى.





وأفاد الاتحاد أن الجوائز المقدمة على الأربع فائزين بالمراكز الأولي هي كأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية إلى جانب جوائز أخرى يتم توزيعها على 16 لاعب من الحاصلين على مراكز متقدمة.





وقال عمرو الخرادلي رئيس الاتحاد المصري للبلياردو "الاتحاد تأسس عام 1943م وتعد مصر واحدة من أربع دول وهم فرنسا وسويسرا وبلجيكا الذين أسهموا في انشاء الاتحاد الدولي للبلياردو".





كما أضاف الخرادلي أن بطولة التسع كرات هي الأولي لهذا العام وهناك بطولتان أخريان لهذا العام واللتان ستقاما بنادي القطامية جاردنز وتعد هذه اللعبة من الألعاب الحديثة بالنادي فهي المرة الأولى التي تقام بها البطولة بقاعة البلياردو بالنادي.





وحرصًا واهتماما من نادي القطامية جاردنز الذي يسعى دائما لتقديم أفضل الأنشطة الرياضية للأعضاء تم وضع استعدادات خاصة لبطولة التسع كرات وتم تجهيز القاعة المخصصة علي أعلى مستوى بشكل يليق بالبطولة لكي تظهر بالشكل الذي سوف يشاهده الجمهور وتوفير كل الخدمات بشكل كاف يليق بالجمهور والأعضاء.



