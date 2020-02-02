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مرشح لنقابة المحامين: "أنا الوحيد إللي بلبس الروب في الدقهلية"

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:59 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تقدم محمد أحمد الشربيني المحامى بالنقض، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي تُجرى يوم 15 من مارس المقبل، في اليوم الأخير لفتح باب الترشح.

وعلق الشربيني على سبب ترشحه في الانتخابات قائلا: "حقي أترشح وأستعمل حقي وأرجو أن أكون موفق فى خدمة المحامين"، مضيفًا أن مشاكلهم كثيرة، فالحصانة للمحامي كحصانة أعضاء السلطة القضائية لأن العدالة عبارة عن مثلث نيابة وقاضى ودفاع.

وعن سر ارتدائه العباءة الصعيدي قال: "إنه حريص على حسن المظهر، الوحيد في الدقهلية الذي يلتزم بارتداء روب المحاماة"، مؤكدا أنه ارتدى العباءة اليوم نظرا لبرودة الجو.

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقي أوراق الترشح، لجنة لتلقي أوراق الترشح للنقيب، مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير.
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الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين الفجر الدقهلية

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