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الحكومة تطمئن المصريين من فيروس كورونا: "الأمر تحت السيطرة"
الأحد 02/فبراير/2020 - 02:58 م
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هدى عبدالرازق
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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة المصرية تقوم بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن منظمة الصحة العالمية تمد مصر بكافة المعلومات والخبرات المطلوبة عن الفيروس، حيث أن منظمة الصحة العالمية لديها خبرات كبيرة في مجال مواجهة الأوبئة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار إيقاف أو عودة الرحلات من وإلى الصين أمر يتعلق بالشركة المصرية الوطنية للطيران، مؤكدا أن هناك متابعة دائمة للسائحين الصينيين على أرض مصر، ولم تظهر أي أعراض إصابة عليهم، معلقا: "الأمر تحت السيطرة".
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