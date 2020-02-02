الحكومة تطمئن المصريين من فيروس كورونا: "الأمر تحت السيطرة"

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الصحة المصرية تقوم بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن منظمة الصحة العالمية تمد مصر بكافة المعلومات والخبرات المطلوبة عن الفيروس، حيث أن منظمة الصحة العالمية لديها خبرات كبيرة في مجال مواجهة الأوبئة.



