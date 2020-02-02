مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفانتي

كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019-2020.

وقرر كيكي سيتين استبعد الرباعي عثمان ديمبيلي وفيدال ونيتو وسواريز للإصابة فيما قرر استدعاء الثلاثي الشاب ريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي للقائمة بينما

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمي: مارك تير شتيجن، ايناكي بينا

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، أومتيتي، جونيور

خط الوسط: راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر، دي يونج، ريكي بويج

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، كلادو، أنسو فاتي