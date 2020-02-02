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مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفانتي
الأحد 02/فبراير/2020 - 02:57 م
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كشف كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2019-2020.
وقرر كيكي سيتين استبعد الرباعي عثمان ديمبيلي وفيدال ونيتو وسواريز للإصابة فيما قرر استدعاء الثلاثي الشاب ريكي بويج وكولادو وأنسو فاتي للقائمة بينما
وجاءت القائمة كالتالي :
حراسة المرمي: مارك تير شتيجن، ايناكي بينا
خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجيو روبيرتو، أومتيتي، جونيور
خط الوسط: راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، أرثر، دي يونج، ريكي بويج
خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، كلادو، أنسو فاتي
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