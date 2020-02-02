Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم .. افتتاح الدورة العربية للسيدات بمشاركة 18دولة في الشارقة

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تفتتح في  إمارة الشارقة اليوم الأحد ، من على ميدان نادي الشارقة الرياضي- منطقة سمنان، النسخة الخامسة والأكبر من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، يتنافسون ضمن 9 ألعاب حتى 12 من فبراير الجاري.
 
ويشهد الحفل حضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وسعادة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة رياضة المرأة، وعدد من القناصل وسفراء من الوطن العربي، بالإضافة إلى الشخصيات الرسمية والرياضية وضيوف الدورة.
 
بحضور "مصطفى الأغا" و"حسين الجسمي"
وسيكون الجمهور خلال الحدث الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا، على موعد مع حفل غنائيّ يحييه الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على موعد مع لوحات فنية إبداعية تروي سيرة الحدث الرياضي الأبرز، ودوره المحوري في الارتقاء بواقع رياضة المرأة العربية، إلى جانب سلسلة من العروض الخاصة بهذه المناسبة.
 
 
 
انتهاء الاستعدادات
و انتهت اللجنة المنظمة العليا للحدث بالتعاون مع إدارة نادي الشارقة الرياضي – منطقة سمنان،  من جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لاستضافة حفل الانطلاق، كما أوضحت أن المجال مفتوح أمام جميع الجماهير الرياضية في الدولة للحضور والمشاركة.
 
وحول هذه المناسبة قالت سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس لجنتها التنفيذية، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "انهينا اللمسات الأخيرة لحفل الانطلاق الذي نبدأ من خلاله مشواراً جديداً من التحديات والمنافسات الشريفة التي تعكس مستوى التعاون والإخاء بين جميع الدول العربية وأنديتها، ونأمل من خلال الحدث المقبل بأن نشهد مواجهات تسهم في الارتقاء بالواقع الرياضي للمرأة العربية وتنهض به، وكلنا يقين بأن لاعباتنا العربيات سيواصلن تصدير الصورة المشرّفة التي تليق بهنّ وببلادهنّ".
 
من جهته قال سعادة محمد جمعة بن هندي الشويهي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي: "التاريخ الرياضي يقف شاهداً دوماً على المنجزات المرموقة، ونحن اليوم نكتب من الشارقة فصلاً جديداً من إنجازات المرأة الرياضية، ونعتزّ بأن نحتضن هذه الانطلاقة لدورة تعبر في جوهرها ومن خلال ما تحظى به من دعم كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن عراقة وأصالة المجتمع، ودور الرياضة كركيزة أساسية لمسيرة البناء، ونأمل في أن نحظى بحدث متميز يليق بمكانة الشارقة وتاريخها الرياضي الطويل".
Advertisements

أخبار تهمك

كول كورة Fiorentina بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا مشاهدة مباراة يوفنتوس bein sport كورة لايف مجانا اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ يوم

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 18 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 23 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجآت في قائمة برشلونة أمام ليفانتي

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 20 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 19 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 18 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status