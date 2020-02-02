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إيران ترحب بانتخاب محمد توفيق علاوي كرئيس للوزراء في العراق

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رحبت إيران بانتخاب محمد توفيق علاوي كرئيس للوزراء في العراق، كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "في إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق، ترحب إيران بانتخاب محمد توفيق علاوي رئيسًا جديدًا لهذا البلد"، وفقًا لوكالة "رويترز".

ولد السياسي العراقي محمد توفيق علاوي الربيعي ف العام 1954 في العاصمة بغداد، وأنهى دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيها، والتحق بعدها بجامعة بغداد كلية الهندسة المعمارية، حسب قناة "السومرية نيوز".

أضطر في السنة النهائية لأن يترك جامعة بغداد والبلاد متوجها إلى لبنان عام 1977.

التحق بالجامعة الأمريكية في لبنان، ونال شهادة البكالوريوس في هندسة العمارة عام 1980، انتمى إلى حزب الدعوة الإسلامية ثم ترك الحزب في ما بعد.

دخل المعترك السياسي ضمن قائمة إياد علاوي "القائمة العراقية" منذ عام 2005 وحتى الوقت الحاضر بمسمياتها المختلفة "القائمة الوطنية"، و"ائتلاف الوطنية".

انتخب عضوا في مجلس النواب العراقي منذ بداية عام 2006، حتى تعيينه وزيرا للاتصالات أواسط عام 2006 حتى نهاية عام 2007.

التحق بمجلس النواب مرة أخرى، خلفا للنائبة المتوفية عايدة عسيران عام 2008 حتى انتخابات عام 2010.

انتخب عام 2010 عضوا في مجلس النواب، وعين وزيرا للاتصالات نهاية عام 2010.

قدم استقالته من وزارة الاتصالات بسبب خلافه مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نهاية عام 2012.





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