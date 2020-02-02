زوجة ميسي تتحول إلى ملاكمة (صورة)

اقترن اسم أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني مع الجمهور بالظهور معه في المناسبات العامة أو الخاصة أو الجيم.

فاجأت أنتونيلا روكوزو متابعيها بدخول الساحة الرياضية من خلال لعبة الملايكة ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بوجهٍ جديد وكانت تُهيئ يديها لارتداء قفازات ملاكمة تمهيدًا لممارسة اللعبة.

وزاد نشاط أنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك من خلال نشر صور عن حياتها الاجتماعية مع ميسي.