تفاصيل مؤتمر "الصحة العالمية" لمواجهة الكورونا.. استعداد مصري لمواجهة الفيروس. وتشديد على أهمية الوقاية الشخصية

عقد الدكتور جون جابور، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، حول مستجدات فيروس الكورونا، واستعداد المنظمة في هذا السياق.

وفيما يلي تستعرض "الفجر" أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي:



نفى الدكتور جون جابور، تسجيل أي حالة كورونا بمصر حتى الآن، كما حذر من تداول الشائعات حول فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك شفافية بجميع الدول للإعلان عن المصابين بالفيروس.



قال جون جابور: إن "كورونا" يسبب مرضا حادًا بالرئتين، وهو من الفيروسات التاجية وله زيادات تشبه التيجان، ومن هنا سمي "كورونا"، لأنه من فيروسات "الكوراناويات المستقيمة".



وأوضح أن الفيروس يتناسخ بسرعة في الخلايا، ما يتسبب في الانتشار السريع بين البشر بشكل يصل إلى الوباء، وهو من الفيروسات صاحبة "الحمض النووي الريبوزي"، لذلك يحدث "طفرات جينية" تؤدي إلى تغيرات في تركيب الشريط الوراثي، الأمر الذي يجعل علاجه صعبًا.



وأشار إلى استعداد مصر لمواجهة أي فيروس، سواء أنفلونزا الطيور أو غيره، موضحًا أن فيروس الأنفلونزا يمكن أن يتحور يوميًا، ولذلك يتم رصده من خلال الكواشف.



وشدد "جبور" على أهمية الوقاية الشخصية، مثل العطس في المناديل، لوقاية الفرد والآخرين، كما يعد لبس القناع "الماسك" من أهم أسس الوقائية للحماية من للمصابين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالكورونا.

