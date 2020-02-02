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الحكومة توضح طريقة التواصل الوحيدة للعائدين من الصين بذويهم

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:47 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين العائدين من مدينة ووهان وسيتم إيداعهم في الحجر الصحي، سيقدم لهم رعاية طبية متكاملة لا تتعلق فقط بفيروس كورونا.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الاتصال بين العائدين من ووهان الصينية وذويهم سيقتصر على الاتصال التليفوني، حيث تم توفير خطوط تليفون وأجهزة تليفون لكل العائدين للتواصل مع ذويهم على مدار اليوم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السلطات الصينية ستقوم بتوقيع الكشف على كل من يغادر الصين ومن يثبت الأعراض عليه يمنع من المغادرة، منوها بأنه سيكون هناك 3 أطباء و3 ممرضين على متن الطائرة التي تقل المصريين العائدين من الصين.
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