الحكومة توضح طريقة التواصل الوحيدة للعائدين من الصين بذويهم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المصريين العائدين من مدينة ووهان وسيتم إيداعهم في الحجر الصحي، سيقدم لهم رعاية طبية متكاملة لا تتعلق فقط بفيروس كورونا.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الاتصال بين العائدين من ووهان الصينية وذويهم سيقتصر على الاتصال التليفوني، حيث تم توفير خطوط تليفون وأجهزة تليفون لكل العائدين للتواصل مع ذويهم على مدار اليوم.



