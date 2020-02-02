الحكومة تعلن تفاصيل استعدادات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

أعرب المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تضامن مصر مع دولة الصين الصديقة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك طائرة مخصصة لإعادة المصريين من مدينة ووهان الصينية، وعلى متنها نحو 10 أطنان من المستلزمات الوقائية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كهدية تضامن إلى الشعب الصيني.





وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن خطة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد المحلي، حيث استعرض رئيس الحكومة، تقريرا شاملا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشارت خلاله إلى أنه عقب صُدور توجيهات رئيس الجمهورية بإستقبال المصريين المقيمين بدولة الصين الراغبين في العودة، واتخاذ الترتيبات الطبية اللازمة، تم توجيه وفد من القطاعات الفنية بوزارة الصحة والسكان إلى المقر الذي تم اختياره، وتحويله إلى معسكر طبي، وتم تجهيزه بمختلف المستلزمات الطبية والمعيشية.





وأضافت الوزيرة، أنه تم تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية، تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الوضع الوبائي أولا بأول لفيروس كورونا، وتحديد التكليفات للقطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، كل فيما يخصه، وتحديد الاحتياجات المطلوبة للمعسكر الطبي.





وأكدت زايد على تكليف فريق طبي مكون من 3 أطباء، و3 عناصر تمريض، بالسفر إلى دولة الصين، للإخلاء الجوي للمصريين الراغبين في العودة، وتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة للقادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطبية التي يشتبه في إصابتها، مع إهداء دولة الصين مستلزمات مكافحة العدوى تقدر بنحو 10 أطنان تقريبًا.





كما عرضت الوزيرة، الإجراءات المتخذة لتجهيز المعسكر الطبي، لافتة إلى وجود عيادات "باطنة، وأمراض صدرية أطفال"، تم تزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، كما تم إنشاء معمل تحاليل مركزي يضم "معمل فيروسات – معمل كيمياء وأمراض الدم"، فضلًا عن إنشاء صيدلية مركزية يتوافر بها كافة أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وكذلك إنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بعدد 4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.

وأضافت أنه تم نقل التجهيزات الطبية اللازمة، ووصول التجهيزات والفرش غير الطبي من مكاتب وكراسي وأثاث وأجهزة كهربائية، وتم وصول المستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى والأدوية اللازمة، مع إعلان جاهزية مستشفى قريب من المعسكر الطبي لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها.





ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز العناصر البشرية، من الأطقم الطبية والإدارية، وتوعيتهم في النواحي الوقائية والمهام الوظيفية، كما تم على صعيد آخر توفير هواتف محمولة، وخطوط، للعائدين من الصين وفرق العمل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستخدامها في فترة الـ14 يوما التي سيقضونها في المعسكر الطبي.