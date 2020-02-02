يلا كورة Alaves اونلاين مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو الافيس بث مباشر كورة ستار bein sport

نرصد مباراة إشبيلية وألافيس بث مباشر عبر موقع كورة أون kora on، اليوم الأحد الموافق 2 من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقى الفريقين Seville vs Deportivo Alaves، عبر يلا كورة مباشر مباريات اليوم، على ستاد رامون سانشيز، ضمن منافسات الإسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني.





مشاهدة مباراة إشبيلية وألافيس

مشاهدة مباراة إشبيلية وألافيس، حيث يمكن مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر، على ستاد رامون سانشيز، ضمن منافسات الإسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني، ونتابع المباراة لحظة بلحظة من خلال مباراة يلا كورة مباشر، بجودة عالية دون تقطيع مجانًا.





مشاهدة مباراة إشبيلية

يدخل فريق إشبيلية المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإسباني.





مشاهدة مباراة ألافيس

فيما يدخل فريق ألافيس المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر عشر برصيد 23 نقطة، بجدول ترتيب الدوري الإسباني.





مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، بدون تقطيع وبجودة عالية وأفضل صورة، عبر البث المباشر ومشاهدة مباراة اليوم بث مباشر، حيث يمكن متابعة المباراة بين إشبيلية وألافيس، على ستاد رامون سانشيز، ضمن منافسات الإسبوع الـ22 من بطولة الدوري الإسباني، في نقل مباشر وحصري مجانًا في خدمه يقدمها موقع كورة أون kora on، ونتابع اللقاء عبر يلا كورة مباشر مباريات اليوم لحظة بلحظة أون لاين.





موعد مباراة إشبيلية وألافيس بطولة الدوري الإسباني

الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 08:30 مساء بتوقيت فلسطين.



