لايف ستريم Sevilla مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو ألافيس بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة اشبيلية اليوم

مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني يلتقي فريق إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة بقيادة مدربه جولين لوبيتيجي، نظيره ديبورتيفو ألافيس، الذي يحتل المركز الـ14 في جدول الليجا.





مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني





مشاهدة مباراة اشبيلية وديبورتيفو الافيس في الدوري الاسباني





ويخطط الفريق الأندلسي لتحقيق ثاني انتصاراته في آخر أربع جولات والحفاظ على فارق النقطتين الذي يفصله عن خيتافي وأتلتيكو مدريد.



