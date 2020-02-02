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تصاعد التوتر في هونج كونج بسبب تفشي فيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تتصاعد التوترات في هونج كونج بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث وصل عدد القتلى في العالم إلى 304، اليوم الأحد، مع انزعاج الكثيرين لرفض حكومة هونج كونج إغلاق الحدود مع الصين القارية.

وحسب محطة "سكاي نيوز" البريطانية، قالت عاملة في السوق، لم تكشف عن هويتها، إن الكثير من الناس في المدينة يريدون إغلاق الحدود، مضيفة: "ينبغي على العالم أن يخبر زعماء هونج كونج بإغلاق حدودنا بالكامل".

وكما ورد، ما زالت المدينة تستورد المنتجات الحية من البر الرئيسي للصين، على الرغم من أن مصدر التفشي وسبب الفيروس ما زال غير مؤكد.

يمكن أن تؤثر قيود الحدود على الشركات في هونج كونج، والتي كان بعض العمال في السوق قلقين بشأنها.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، قال عامل آخر في السوق لم يذكر اسمه: "أنا لا أتفق مع إغلاق الحدود. إذا أغلقنا الحدود، فإن اقتصاد هونج كونج سيعاني بالتأكيد ولن ينتهي بنا المطاف دون طعام لنأكله".

اشتكى آخرون من أن الحكومة لم تساعد في توفير أقنعة الوجه للمواطنين، أو من منع الأشخاص المصابين من دخول المدينة.

وشوهد العمال يوم السبت وهم يتشاحنون في مبنى سكني من 16 طابقًا بالكامل حيث أصيبت آخر ضحية حيث يعتقد العلماء أن الفيروس قد يظل نشطًا لمدة تصل إلى 72 ساعة.

وقال أحد العمال لقناة "سكاي نيوز"، إنه لم يكن خائفًا من الإصابة بالمرض لأنه شعر بالأمان وهو يرتدي قناعًا للوجه وملابس واقية.

لم يشعر الآخرون بالأمان في المدينة، حيث تقوم بعض الفنادق والمتاجر باختبار درجات حرارة الأشخاص قبل السماح لهم بالدخول.

اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، يوجد على مستوى العالم 14،550 حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم.

يوجد في هونج كونج 14 حالة، بينما يوجد في الصين مركز تفشي الفيروس 1480 حالة.
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