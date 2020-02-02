قرار تأجيل جديد من الزمالك عن مباراة السوبر الإفريقي

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدًا الإثنين لمدة ٢٤ ساعة، ليقام في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء.





وجاء قرار منصور نظرا للتواجد المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي في أنجولا لرئاسة بعثة الفريق الأول لمباراة أول أغسطس، حيث فضل مرتضى تواجد جميع أفراد مجلس الإدارة لحسم القرار النهائي بشأن مباراة السوبر.





ومن المقرر أن يعلن نادي الزمالك موقفه النهائي من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد رد الاتحاد الأفريقي في طلب الابيض بخصوص وجود ضمانات امنية لبعثة الفريق في قطر.





وأعلن رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها يوم ١٤ فبراير على الاراضي القطرية، وذلك بسبب وجود تهديدات بالقتل لأعضاء البعثة البيضاء.



