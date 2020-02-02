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كورة اون لاين youtube مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام HD KORA بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اونلاين لايف

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:03 م
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بوابة الفجر
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متابعي موقع مساحات وعشاق كرة القدم الإنجليزية على موعد مساء الليلة مع مباراة كبيرة تجمع بين فريقي توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزية مورينيو عندما يستضيف في السادسة مساءاً على أرضية ميدانه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مامشستر سيتي بقيادة الإسباني بين جوارديولا أحد أفضل مدربي كرة القدم حول العالم ، وتأتي مواجهة الليلة في إطار مباريات الإسبوع 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يخوض توتنهام مباراة اليوم محتلاً المرتبة السادس بجدول المسابقة المحلية الأقوى عالمياً برصيد 34 نقطة بالتساوي بنفس الرصيد مع كلاً من مانشستر يونايتد الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف ليحتل اليونايتد المركز الخامس، بينما يأتي وولفرهامبتون سابعاً بنفس الرصيد ولكنه يتخلف عن توتنهام بفارق الأهداف فقط.

بينما يدخل فريق مانشستر سيتي حامل اللقب للموسم المنقضي محتلاً وصافة جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تلقى الفريقي للعديد من الهزائم وفقد عدة نقاط نقاط في مشوار المحافظة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي ، خاض السيتي حتى الآن 24 مباراة، أنتصر في 16 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات، فيما تلقى الهزيمة 5 مرات مما جعل فارق النقاط يتسع بينه وبين فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة كاملة ليقترب الريدز من تحقيق حلم التتويج باللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

ويرصيد مساحات مجموعة من الأرقام والإحصائيات قبل مواجهة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد والتي تجمع بين توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي في إطار مباريات الإسبوع 25 بالدوري الإنجليزي ..
*حيث تقابل الفريقان من قبل في 140 مباراة لتحمل مواجهة اليوم رقم 141 بينهما على مر التاريخ.
* حقق توتنهام صاحب لقاء اليوم الإنتصار على السيتي في 53 مواجهة جرت بينهما.
* بينما حقق مانشستر سيتي الإنتصار على توتنهام في 55 مباراة أخرى.
* وأطلق حكام 32 مباراة صافرة النهاية بنتيجة التعادل فيما بينهما من قبل.
* كانت أكبر نتيجة لمانشستر سيتي على حساب توتنهام في 24 نوفمبر عام 2013 والتي أقيمت على ملعب الإتحاد وأنتهت بفوز أصحاب الأرض والضيافة بنتيجة 6-0 .
* بينما حقق توتنهام أكبر إنتصار على حساب السيتي في 25 ديسمبر عام 1912 بنتيجة 4-0 على أرضية ميدان فريق توتنهام هوتسبير.


موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الاحد والقنوات الناقلة 
تبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام اليوم الاحد الموافق 02 فبراير 2020 في الاسبوع 25 من الدوري الانجليزي على ملعب توتنهام هوتسبر في تمام الساعة 07:30 مساءا بتوقيت السعودية والساعة 06:30 بتوقيت مصر وفلسطين ، وستم نقل الماتش عبر قناة بي ان سبورت 2HD ويتم التعليق على هذا اللقاء بواسطة عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي مباشر

وبالتالي أنتم اليوم على موعد مع لقاء من العيار الثقيل بين أحد كبار كرة القدم الإنجليزي والتي يحل فيها مانشستر سيتي ضيفاً على أرضية ميدان فريق توتنهام هوتسبير ضمن مباريات الجولة 22 بالدوري الإنجليزي الممتاز ، ويتمنى موقع مساحات مشاهدة مباراة قوية وممتعة اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 ..

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