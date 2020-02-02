فرنسا تقرر زيادة عدد قواتها في الساحل الإفريقي

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، أعلن تعزيز القوة بـ 220 جنديا إضافيا، لكنه قرر أن يرفع هذا العدد إلى 600 عسكري إضافي.

وفي بيان لوزارة الجيوش الفرنسية، أعلنت فيه أن العديد القوات الفرنسية التي تعمل في منطقة الساحل، جنوب الصحراء الكبرى، لمكافحة العمليات الأكثر دموية للجماعات المتطرفة، سيرتفع من 4500 إلى 5100 رجل.

وقال البيان: "الجزء الأساسي من القوة سينشر في المنطقة التي تسمى الحدود الثلاثة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر".

وفي عام 2013 دخلت فرنسا لطرد متشددين استولوا على شمال مالي في العام السابق. ومنذ ذلك الوقت أعاد المقاتلون تجميع صفوفهم وزاد انتشارهم. وخلال العام المنقضي صعّد المتشددون الهجمات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.



