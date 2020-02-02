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مايكل أوين يسخر من "تاريخ" محمد صلاح

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:55 م
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أوين وصلاح
أوين وصلاح
الفجر الرياضي
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سخر مايكل أوين أسطورة ليفربول الإنجليزي من اقتراب محمد صلاح نجم الفريق من رقمه كثالث هدافي الريدزفي الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقفز صلاح إلى المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين بالمسابقة بـ70 هدفًا متخطيا الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سجل 69 هدفًا


موقع "برايم سبورت" الإنجليزي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تشير إلى اقتراب النجم المصري من رقم أوين، وكتبت أعلاها: "محمد صلاح يقترب من رقم أهدافك في الدوري الإنجليزي مع ليفربول".


وأحرز أوين 118 هدفا مع ليفربول في "البريمييرليج"، بفارق 48 هدفًا كاملًا عن صلاح وعلق قائلًا: "يمكنني النوم لعام أو عامين حتى يتمكن من تحقيق ذلك".


ولا يتفوق على صلاح في قائمة هدافي ليفربول قبل أوين سوى روبي فاولر الذي سجل 128 هدفا، وستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفًا.

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