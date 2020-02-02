تأجيل حفل تامر حسني بمركز المنارة

قررت الجهة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، الذي كان مقرر اقامته يوم 28 من فبراير الجاري لطلاب الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي "مودرن أكاديمي" وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، إلى يوم الجمعة الموافق 6 من مارس المقبل.



ويقدم حسني، في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز اغانيه القديمة والحديثة وسط حضور كبير من طلاب الأكاديمية.



في سياق آخر أوشك الفنان تامر حسني على إنهاء تصوير مشاهده الخاصة في المملكة العربية السعودية تحديدًا مدينة "الرياض" وذلك ضمن أحداث فيلمه "مش أنا" الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة حلا شيحا ونخبة من نجوم الفن ومن المقرر أن يعود حسني، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية في مصر.



ويتعاون الفنان السعودي فايز المالكي، مع الفنان تامر حسني في فيلم"مش أنا" حيث يظهر المالكي، كضيف شرف، حيث يجمع المالكي، بتامر عدد من المشاهد في المملكة العربية السعودية، لذا سافر تامر إلى السعودية لتصوير مشاهدهم سويًا.

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غادر حسني، مصر صباح الإثنين الماضي متجهًا إلى المملكة العربية السعودية برفقة فريق عمل فيلمه الجديد "مش أنا.



لاستكمال بعض مشاهده من الفيلم في السعودية، حيث انتهى تامر منذ 10 أيام من تصوير جميع مشاهد أول ديكور بأحد الاستديوهات بمصر.



جدير بالذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، "وإخراج سارة وفيق، وإنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت.

