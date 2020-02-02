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الإسكان الاجتماعي: تكلفة الوحدة 400 ألف جنيه ونبيعها بنصف ثمنها

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:50 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إننا ننفذ 150 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية، ويتم تنفيذ اكثر من 700 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، وتم تسليم وحدات لأكثر من 290 ألف أسرة.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال حوارها مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أنه تم إنفاق أكثر من 60 مليار جنيه على وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم بناءها حتى الآن، وحتى نتمكن من تنفيذ المليون وحدة المخطط لها نحتاج لأكثر من 190 مليار جنيه.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم 4.5 مليار جنيه دعم مالي لوحدات الإسكان الاجتماعي، وهناك دعم فائدة يقدمها البنك المركزي تتحمله وزارة المالية والبنك المركزي، منوهة بأن تكلفة وحدة الإسكان الاجتماعي تصل لـ 400 ألف جنيه، ويتم بيعها بأسعار تتراوح بين 154 ألف جنيه و225 ألف جنيه.
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الكلمات المفتاحية

وحدات سكنية مدن جديدة الإسكان الاجتماعي 6 أكتوبر

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