أحمد جمال يطرح "كل سنة وانت طيب" في عيد الحب

أعلن الفنان أحمد جمال عن موعد طرح أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق على الصورة قائلاً :"قريبًا في عيد الحب كل سنة وانت طيب".



وفي سياق آخر تعاون أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء منهم :أمير طعيمة،جمال الخولي، نور الدين محمد،محمد عاطف، ومن الملحنون عزيز الشافعي، أحمد زعيم،مدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فتعاون فيه مع أحمد إبراهيم، توما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف.