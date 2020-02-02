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مهاجم ليل يقحم ريال مدريد في أزمة مع برشلونة

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:43 م
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مهاجم ليل
مهاجم ليل
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يسعى ناديا برشلونة وريال ودريد للتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمان مهاجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ويتألق أوسيمان في صفوف فريق ليل هذا الموسم بتسجيله 15 هدفا وصناعة 5 خلال 31 مباراة خاضها هذا الموسم.

وأوضح موقع "لو سبورت 10" الفرنسي أن الريال والبارسا يريدان ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم خط هجومهما.

ويبحث برشلونة بين فرق أوروبا عن ضم مهاجم جديد صغير في السن، مع كبر سن نجمه الأوروجواياني لويس سواريز، 33 عاماً.

ويأمل ريال مدريد في إيجاد مهاجم للمستقبل مع كبر سن الفرنسي كريم بنزيما 32 سنة، وعدم تأقلم الصربي لوكا يوفيتش القادم من آينتراخت فرانكفورت الألماني على الأجواء في نادي العاصمة الإسبانية.


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ليل ريال مدريد برشلونة

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