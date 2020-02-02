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المركزي الصيني يخصص 173 مليار دولار لمكافحة "كورونا"

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
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أعلن البنك المركزي الصيني عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمساعدة الشركات والبنوك والأفراد الذين تضرروا من تفشي فيروس كورونا الجديد.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إنه سوف يضخ 1.2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الأسواق ابتداء من غدًا الاثنين.


وأشار البنك إلى أنه سوف يتم توفير الأموال باستخدام اتفاقات إعادة شراء عكسية لضمان توافر السيولة خلال فترة تفشي الفيروس.

ويأتي هذا الاعلان عقب صدور بيان مشترك أمس السبت من جانب عدة وزارات وجهات مالية، تعهدت خلاله باستخدام عمليات السوق المفتوح وآلية الإقراض الدائمة وآليات أخرى لضمان توافر السيولة بين البنوك لضمان استقرار أسعار السوق.

وطالب البنك المركزي البنوك بتعزيز الاقراض للاقتصاد بأكمله، وقال إنه سوف يمنح البنوك 300 مليار يوان لمساعدتها في توفير مزيد من الأموال لقائمة من الشركات المتضررة من الفيروس.
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