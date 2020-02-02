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برلماني يطالب وزيرة الصحة بإعلان إجراءات مواجهة كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:38 م
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محمد عبد الله زين الدين
محمد عبد الله زين الدين
مارينا بشارة
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طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعقد مؤتمر صحفي لتعريف الرأي العام والشعب المصري بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع دخول فيروس كورونا إلى مصر.

وقال زين الدين، في بيان له اليوم الأحد: "لقد تسبب الفيروس حتى الآن في 213 حالة وفاة، وتأكدت إصابة 9962 حالة في الصين، وانتقل إلى 18 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن الفيروس يشكل رعب لسببين: "الأول هو عدم وجود لقاح وعلاج للمرض حتى الآن، والثاني هو الخوف من تحول الفيروس في دول أخرى لصورة يصبح معها أكثر فتكا وخطورة، ويجب على وزيرة الصحة أن تكشف الحقيقة للمصريين، وتوضح ماذا يتم من إجراءات في مكاتب الحجر الصحي بالمطارات".

وتابع: "أن العالم كله يتحدث الآن عن فيروس كورونا، ولا حديث للأوساط الطبية أو السياسية أو العالمية إلا عنه، ومن هنا يجب طمأنة المصريين عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وجاهزية الوزارة لأي طوارئ".

واختتم زين بيانه: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الغالية ويحفظ الشعب المصري العظيم من كل سوء، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بناءً على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة الراغبين من المصريين المقيمين في الصين إلى مصر".
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