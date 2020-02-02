ألبوم فريق "فتيات بي.تي.أس" الغنائي الكوري يفوز بجائزة سيول الموسيقية

فاز ألبوم فريق "فتيات بي.تي.أس" الغنائي الكوري، بالجائزة الكبرى في مهرجان جوائز سيول للموسيقى لهذا العام، للعام الثالث على التوالي.

وتصدر الألبوم الغنائي الفائز قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم غنائي، حيث وصلت مبيعات الألبوم إلى رقم قياسي بلغ 3.7 مليون نسخة في كوريا الجنوبية، كما حصلت عضوة الفريق "تايوني"، على الجائزة الكبرى عن أغنياتها "الفصول الأربعة" التي صدرت مايو الماضي، وحققت مبيعات كبيرة.

وتعد هذه المرة الثانية التي تحصل عليها المغنية الكورية الشابة على الجائزة، حيث فازت بالجائزة في عام 2011.