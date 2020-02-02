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السيادة تأتي أولا.. بريطانيا تحدد موقفًا صارمًا لمحادثات الاتحاد الأوروبي التجارية

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:34 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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وضعت بريطانيا موقفًا صارمًا للمحادثات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، قائلة إنها ستضع جدول أعمالها الخاص بدلا من تلبية قواعد الكتلة لضمان تجارة خالية من الاحتكاك، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي رسميًا يوم الجمعة الماضي، يتعين على بريطانيا الآن التفاوض على العلاقات التجارية المستقبلية مع الكتلة، حتى تصبح سارية المفعول عند انتهاء فترة انتقالية جمود في نهاية العام.

كما سارعت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إرسال رسالة إلى بروكسل قبل بدء المحادثات التجارية في مارس: يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالنسبة له، أن السيادة تتفوق على الاقتصاد.

وأخبر الاتحاد الأوروبي بريطانيا مرارًا وتكرارًا، أن مستوى الوصول إلى سوقها الموحدة المربح سيعتمد على مدى موافقة لندن على الالتزام بـ "ساحة لعب متكافئة" - اختصار لقواعد المعايير البيئية، وأنظمة العمل، ومساعدات الدولة.

ولكن على الرغم من مناشدات العديد من الشركات للحكومة لضمان السلع يمكن أن التجارة عبر الحدود بحرية، فقد أطلع الوزراء الشركات على أنها يجب أن تتكيف مع مستقبل جديد عندما بريطانيا لن تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي.

كما أتخذ جونسون، وفقًا لمصادر قريبة منه، انتخابات العام الماضي، والتي منحته أغلبية كبيرة في البرلمان، كموافقة على سياسته المتمثلة في وضع حق بريطانيا في وضع قواعدها الخاصة فوق متطلبات الشركات، وسوف يحدد هذا النهج في خطاب يوم الاثنين القادم.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب لقناة سكاي نيوز، إننا نستعيد السيطرة على قوانيننا، لذلك لن يكون هناك توافق كبير مع الاتحاد الأوروبي، والتوافق التشريعي مع قواعدهم، لكننا نريد التعاون ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يواصل التزامه باتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي."

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من المحادثات الشاقة في كثير من الأحيان، حبث أراد جونسون رسم خط في ظل ما كان نقاشًا غاضبًا عمّق الانقسامات في جميع أنحاء البلاد.

وإعتبر هدفه هو صفقة تجارية تسمح بالتجارة بدون رسوم جمركية أو حصص في السلع، على غرار الشروط التي وضعتها الكتلة الآن مع كندا.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحكومة تتوقع من الشركات أن تستعد لفحص جديد للبضائع على الحدود، حيث قال راب، إن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي هو تجنب كل ذلك، وأنا متأكد من أنهم سيرغبون في الارتقاء إلى مستوى أعلى من التعهدات التي قطعوها على أنفسهم كما نتوقع أن نفعل الشيء نفسه.

وفي وقت متأخر من يوم السبت الماضي، قال مصدر حكومي، إنه إذا لم يعرض الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا على الطراز الكندي، فستبذل لندن بدلًا من ذلك اتفاقية تجارية أكثر مرونة، على غرار علاقات الكتلة مع أستراليا.

وقال المصدر، إنه هناك نتيجتان محتملتان فقط في المفاوضات - صفقة تجارة حرة مثل كندا أو ترتيب أكثر مرونة مثل أستراليا - ونحن سعداء بمتابعة كلاهما".

كما دعا رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار الحكومة البريطانية إلى عدم وضع خطوط حمراء صارمة، قائلًا إن هذا قد يجعل مفاوضات صعبة بالفعل أكثر صعوبة.

وقال فارادكار لبي بي سي، إنع هناك شيء واحد أقوله للجميع ألا نكرر بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال العامين ونصف العام الماضيين، دعونا لا نضع خطوطًا حمراء صلبة تجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق ودعنا نخفف من الخطاب القومي.
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الكلمات المفتاحية

كندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون البريكست

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