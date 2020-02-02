Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا Juventus كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر kora live مشاهدة مباراة يوفنتوس يلا شوت ronaldo

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الايطالى مساء اليوم 2 من فبراير يلا كورة مباشر حيث يلتقى Juventus vs Fiorentina على ملعب اليانز ستاديوم في منافسات الاسبوع ال22 من الدورى الايطالي، ونرصد اللقاء من خلال موقع كورة أون.

 

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا
كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا فى بث مباشر حيث يستضيف ملعب اليانز تورينو اللقاء الذي يجمع بين الفريقين فى منافسات الاسبوع الثاني والعشرون من بطولة الكالتشيو الايطالى للمحترفين حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت في مصر وهو يوافق الثانية والنصف عصرا بتوقيت في السعودية حيث يمكن  مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من موقع كورة اون .

يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم مباشر
يلا كورة مباشر مباراة يوفنتوس اليوم ضمن منافسات الدورى الايطالي للمحترفين حيث يتواجد اليوفي في الترتيب الاول في جدول الكالتشيو ويمتلك عدد 51 نقطة ونتابع في بث مباشر مباريات اليوم في البطولة الايطالية من موقع كورة أون .

يدخل فريق فيورنتينا اللقاء وهو يحتل الترتيب ال13 ولديه عدد 25 نقطة ونتابع مباريات الكالتشيو من موقع كورة أون.

بطولة دورى المحترفين الايطالي
مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا
توقيت الساعة 13:30 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 14:30 مساء بتوقيت فى السعودية

Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

منذ حوالي 17 ساعة

رابط مباشر live | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ يوم

now | نتيجة الصف الاول الثانوي 2020 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة الرقمي (LMS) لينك سهل | "رسالة مهمة من وزير التربية والتعليم" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

يالا أهلي.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال السوداني "0-0" بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي اليوم beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 20 ساعة

full HD بث مباشر .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2/2/2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والهلال يلا شوت هدف ahly

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر kora live | مباراة برشلونة أمام ليفانتي yalla messi

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ حوالي 20 ساعة

رابط AHLY TV مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الأهلي هدف مروان محسن الآن ON LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

صافرة البداية.. مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السواني بث مباشر الآن yalla shoot كورة جول رابط ماتش الأهلي kora live الاهلي يسجل الهدف الاول watch ahly

منذ حوالي 16 ساعة

بعد أزمة قتيل زوجها.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة

منذ أقل من ساعتين

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

منذ حوالي 15 ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الأهلي اليوم YALLA AHLI

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي اليوم 2 فبراير 2020 في الدوري الإسباني BARCA NOW

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:09 م

بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLI CHAMPIONكورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

04:52 م

ادخل هنا وسجل رقم الجلوس واستعلم علن نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) للفصل الدراسي الأول 2019/2020 بجميع المحافظات الآن

09:56 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

09:54 م

الجملة التي منعت إلغاء مباراة الأهلي والهلال السوداني

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status