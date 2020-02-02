يلا Juventus كورة مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر kora live مشاهدة مباراة يوفنتوس يلا شوت ronaldo

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الايطالى مساء اليوم 2 من فبراير يلا كورة مباشر حيث يلتقى Juventus vs Fiorentina على ملعب اليانز ستاديوم في منافسات الاسبوع ال22 من الدورى الايطالي، ونرصد اللقاء من خلال موقع كورة أون.









يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا

كورة مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا فى بث مباشر حيث يستضيف ملعب اليانز تورينو اللقاء الذي يجمع بين الفريقين فى منافسات الاسبوع الثاني والعشرون من بطولة الكالتشيو الايطالى للمحترفين حيث تنطلق المباراة فى توقيت الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت في مصر وهو يوافق الثانية والنصف عصرا بتوقيت في السعودية حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من موقع كورة اون .





يلا كورة مشاهدة مباريات اليوم مباشر

يلا كورة مباشر مباراة يوفنتوس اليوم ضمن منافسات الدورى الايطالي للمحترفين حيث يتواجد اليوفي في الترتيب الاول في جدول الكالتشيو ويمتلك عدد 51 نقطة ونتابع في بث مباشر مباريات اليوم في البطولة الايطالية من موقع كورة أون .





يدخل فريق فيورنتينا اللقاء وهو يحتل الترتيب ال13 ولديه عدد 25 نقطة ونتابع مباريات الكالتشيو من موقع كورة أون.





بطولة دورى المحترفين الايطالي

مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا

توقيت الساعة 13:30 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 14:30 مساء بتوقيت فى السعودية



