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كورة لايف - bein SPORT مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش نهضة بركان beIN

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى منافسات الاياب من مواجهات الجولة السادسة فى دور المجموعات للمجموعة الثالثة يلا كورة مباشر مباريات اليوم 2 من فبراير كورة اون لاين مباريات اليوم فى الكونفدرالية على ارض ستاد الملعب البلدى في بركان فى تحديث مستمر عبر موقع كورة اون لايف.

 

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة نهضة بركان وزاناكو
كورة مباشر مشاهدة مباراة نهضة بركان مع زاناكو في تغطية شاملة للقاء يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى منافسات المرحلة السادسة من دور المجموعات فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم على ارض الملعب البلدى لبركان فى توقيت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ونتابع مباريات الكونفدرالية اليوم عبر موقع كورة اون لايف.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر
مشاهدة مباراة نهضة بركان من موقع كورة اون فى خدمة البث المباشر المجاني لمتابعى الفريقين وكرة القدم الافريقية والعربية نتابع مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية لحظة بلحظة  في منافسات الاياب من المجموعة الثالثة بث مباشر مباريات اليوم حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الجولة السادسة – المجموعة الثالثة
مباراة نهضة بركان مع زاناكو
توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.

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