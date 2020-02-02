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يلا كورة Nouadhibou مشاهدة مباراة بيراميدز بث مباشر الآن| FLI GOAL مشاهدة مباراة بيراميدز بدون تقطيع في الجول Pyramids

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:33 م
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بوابة الفجر
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يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو Pyramids vs FC Nouadhibou مساء اليوم الموافق 2 من فبراير في مواجهات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الاياب من منافسات الجولة السادسة فى دور المجموعات للمجموعة الاولى في البطولة على ستاد الدفاع الجوي يلا كورة مباشر مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون مباشر.

 

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو
يستقبل ملعب الدفاع الجوى مباراة بيراميدز ضد نواذيبو مساء اليوم يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات فى الكونفدرالية الافريقية مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة السادسة مساء بالتوقيت في مصر وهو يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت في السعودية كورة اون لاين في لقاء الاياب بين الفريقين وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز بستة اهداف دون رد ونتابع منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية من خلال موقع كورة اون لايف.

يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم
يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم فى منافسات المجموعة الاولى فى آياب دور المجموعات حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقع كورة اون .

بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الجولة السادسة – المجموعة الاولى
مباراة بيراميدز مع إف سي نواذيبو
توقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 07:00 مساء بتوقيت في السعودية.

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